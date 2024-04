DOMENICA ALL'INSEGNA DELLO SPORT A GIULIANOVA

E’ stata una domenica di sole, di sport e di aggregazione, quella di oggi. Il mese di aprile non poteva chiudersi in maniera migliore, visti soprattutto la grande partecipazione e l’entusiasmo che quattro eventi diversi, tra mattina e pomeriggio, hanno riscosso presso gli appassionati e non solo. Alle 10, al via la tradizionale “Su e giù per Giulianova” , la stracittadina dell’ Ecologica G; alla stessa ora, al Palacastrum, il Trofeo Karate Città di Giulianova a cura del team del maestro Davide Pandoli. Ancora, l’emozionante Trofeo Minimoto Marco Simoncelli organizzato dal campione Matteo Ciprietti e dal suo staff. Questa domenica ha visto infine la conclusione, ad Alba Adriatica, del Torneo EuroCup organizzato dall’ Amicacci Abruzzo. Il Sindaco Jwan Costantini ha portato i saluti dell’ Amministrazione in tutti gli eventi. Al palasport era presente anche il Vice Sindaco Lidia Albani; ad Alba Adriatica l’assessore Marco Di Carlo.

“Oggi il bagno di folla ha avuto un sapore speciale – commenta il Primo Cittadino- Vedere tante persone incontrarsi ed emozionarsi è stata un’esperienza irripetibile. Ringraziamo per questo l’ Ecologica G, Davide Pandoli, Matteo Ciprietti e la sua famiglia, l’ Amicacci Abruzzo. Quattro eventi e quattro discipline diverse, ma con un unico obiettivo: festeggiare lo sport, l’amicizia, la competizione leale e la vocazione all’accoglienza del nostro territorio”.