VIDEO / CONTO ALLA ROVESCIA PER LA 43ESIMA MARATONINA, TANTISSIMI GLI ISCRITTI, INTANTO RIPRENDONO I LAVORI AL CAMPO SCUOLA IN ATTESA DELL'INAUGURAZIONE CON GAIA



Conto alla rovescia per la 43esima edizione della Maratonina Pretuziana. Tutto pronto per la tradizionale kermesse del primo maggio, organizzata dal Gruppo Podistico Amatori Teramo, che cura da sempre l'organizzazione dell'evento e con grande dedizione di tutti i suoi tesserati, ha portato la stessa maratonina ad essere considerata tra le manifestazioni piu' belle e meglio organizzate, fino ad entrare a far parte di quelle gare che sono state inserite tra i campionati italiani masters e di societa'. Quasi 2000 gli iscritti alla non competitiva, tantissimi anche gli iscritti alla gara dei bambini. Intanto, sempre in tema di atletica, riprendono il 10 maggio i lavori per la pista, poi grande inaugurazione del rigenerato campo scuola, magari rivedendo Gaia Sabbatini correre nell'impianto dal quale ha iniziato.