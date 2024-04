NUOVA GRANDE AFFERMAZIONE DELL'ATLETA TERAMANO NICOLA ROSSI, DUE MEDAGLIE NELLA CATEGORIA MASTER 1 - 83KG



Nuova grande affermazione sportiva per l’atleta teramano Nicola Rossi. Dal 26 al 28 aprile si è tenuto al pala FIPL il trofeo Bertoletti di panca Classic e attrezzata. Nicola Rossi, originario di Colledara ma Giuliese di adozione, ha conquistato un secondo posto nella categoria master 1 -83 kg panca Classic e un primo posto nella stessa categoria nella disciplina panca attrezzata. Un risultato amplificato anche dall’ottimo risultato dell squadra Italica powerlifting fondata da Francesco Morese, con Isabella Anderlini al secondo posto nella -76 kg senior, e il preparatore/atleta Niki Foschini al secondo posto nella - 120 kg master 1. «Ringrazio oltre al mio coach l’atleta internazionale nonché compagna di squadra Valentina dell’Aversana per il supporto in pedana - ha detto Nicola Rossi - e la mia nutrizionista Antonella Polisini per l’assistenza pre- gara, sono soddisfatto dopo il terzo posto assoluto di gennaio, e queste 2 medaglie nella massima divisione, adesso subito al lavoro per le prossime competizioni».