MARATONINA PRETUZIANA NON AGONISTICA: I PRIMI TRE POSTI VANNO ALL'ACTIVE TRAINING LAB E ALL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI

Oscar Lozano (Active Training Lab), Michelangelo D'Errico (ordine dei commercialisti) e Angelo Ciavarella (Active Training Lab) sono i tre finalisti della 43esima maratonina pretuziana, non agonistica di questa mattina, per le palestre. Per le donne, invece: Fausta Di Pietro (Polisportiva Interamnia) è la prima classificata, seguono: Lucia Di Giorgio e Maria Grazia Iobbi (Wellness sport).

Per tutti i 470 partecipanti di stamattina che invece vogliono sapere come si sono piazzati basta cliccare qui sotto

classifica43esimaedizione maratonina pretuziana non agonistica