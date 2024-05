LA OLD RUGBY TERAMO E' TORNATA AD ALLENARSI AL VECCHIO STADIO COMUNALE

La Old Rugby Teramo è tornata ad allenarsi presso il Vecchio Comunale di Teramo per prepararsi al meglio per il torneo internazionale di giugno in Spagna.

Dopo il quinto posto dello scorso anno a Praga, quest’anno si è deciso di partecipare all' EGOR di Siviglia in Andalusia, che è il torneo Old europeo più importante, si disputa ogni due anni in una località diversa.



Le squadre iscritte divise per età, over 35 ed over 50, sono una ottantina, distribuite in vari gironi.



Sempre a Giugno, nell'ultimo week end del mese tornerà "Terzo Tempo: quanta fatica per una birra", con attività sportive propedeutiche al gioco del rugby per i più giovani e serate musicali.