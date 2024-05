DOMANI AL PASSAGGIO DEL GIRO AD APRATI SI SCOPRIRÀ UNA LAPIDE PER L’IMPRESA DI BARTALI

Bartali, figura fortemente identitaria per il Paese, contribuì con il suo esempio ad ispirare, nel 1944, la nascita del CSI. Il suo ricordo caratterizzerà un tratto di strada parte integrante di un itinerario assiduamente frequentato da appassionati ciclisti.Sabato 11 maggio alle 15:30 in zona Aprati, in occasione del passaggio del Giro d'Italia verso l'arrivo di Prati di Tivo, verrà scoperto un pannello nel tratto di strada in cui, nel 1935, Gino Bartali avviò l'azione che lo portò alla sua prima vittoria nel Giro d'Italia, nella tappa Porto Civitanova - L'Aquila.

Il Comune di Crognaleto ha accolto la proposta del CSI Teramo che, grazie alla sinergia instaurata con la Biblioteca regionale Delfico, ha fatto riprodurre una foto della circostanza scattata da Michele Foschi e conservata nell'archivio "Domenico Nardini” istituito presso la Biblioteca.

Il pannello sarà scoperto alla presenza delle autorità tra cui il Direttore del Giro Mauro Vegni, il Sindaco di Crognaleto Orlando Persia, il Presidente CSI Teramo Angelo De Marcellis e il Responsabile della Biblioteca regionale "Melchiorre Delfico" Dimitri Bosi.

Bartali, figura fortemente identitaria per il Paese, contribuì con il suo esempio ad ispirare, nel 1944, la nascita del CSI. Il suo ricordo caratterizzerà un tratto di strada parte integrante di un itinerario assiduamente frequentato da appassionati ciclisti. Commenta entusiasta il Sindaco di Crognaleto: Grazie alla sinergia venutasi a creare con CSI Teramo e Biblioteca regionale Melchiorre Delfico, ricordiamo un momento importante nella storia dello sport italiano che si è svolto nello straordinario scenario del nostro territorio. Ritenendo lo sport un veicolo di importanti valori quali la solidarietà e l'inclusione sono fiero e onorato di ricordare Gino Bartali, Giusto tra le nazioni, simbolo di quanto lo sport possa superare le barriere, i confini e le guerre.