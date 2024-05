GIRO D'ITALIA, GRANDE ATTESA OGGI PER L'OTTAVA TAPPA AI PRATI DI TIVO

Oggi la corsa rosa torna in Abruzzo e dopo la cronometro vinta da Pogacar a Perugia, i ciclisti si spostano dall'Umbria sul durissimo arrivo in salita di Prati di Tivo, località del Gpm di prima categoria a quota 1.450 metri di altezza. Sono 152 chilometri che i corridori dovranno percorrere senza pause, con un dislivello 3.750 metri, con durissime ascese sin dall'inizio e con tante possibilità sia per fughe da lontano soprattutto per gli uomini di classifica.

9La tappa si preannuncia impegnativa, già dall'inizio con il Gpm di seconda categoria fissato a Forca Capistrello al chilometro 37. Si pedalerà sempre tra i 700 e i 1.000 metri di altitudine, arrivando anche a Croce Abbio, Ci sono i traguardi volanti a Leonessa (punti maglia ciclamino) e a Pietracamela (secondi di abbuono), col traguardo dell'InterGiro posto a Capitignano (chilometro 104).

«Sarà un arrivo scoppiettante dice Maurizio Formichetti - anche se in tanti pagheranno lo sforzo durante la crono. Pogacar non ha più concorrenti e se vincerà anche a Prati di Tivo metterà una pietra tombale sul Giro.

Sono previsti bus navetta da Montorio fino a Pietracamela e gli organizzatori preposti hanno dato un po' più tolleranza, visto che a Prati di Tivo ci saranno problemi di parcheggi. Mi auguro di vedere le stesse persone di Oropa, così da mostrare tanto pubblico anche in Abruzzo rispetto alle passate tappe in montagna sul Blockhaus e a Campo Imperatore nel 2023».

Arrivo previsto alle 17.