GIRO D'ITALIA / UN IMPRESSIONANTE POGACAR DOMINA AI PRATI, IN UNA TAPPA SPLENDIDA CHE E' UN GRANDE SPOT PER IL TURISMO SULLE NOSTRE MONTAGNE

E’ addirittura impressionante, la facilità con la quale Tadej Pogačar sta dominando questo Giro d’Italia. Anche il traguardo dai piedi del Gran Sasso ha dimostrato il potere dello sloveno in maglia rosa, in assoluto controllo fino al Piazzale del Prati. Ma la grande vittoria è quella dello spettacolo della nostra terra, delle montagne del Parco, della natura delle nostra montagne. Grazie alla complicità di una splendida giornata di sole, la tappa ha consegnato alle platee televisive una sorta di megaspot, che alla vigilia della stagione turistica non può che far bene. Il racconto attento, poi, dei luoghi, delle tradizioni e dei sapori delle nostre terre, con un’attenzione particolare ai piatti della gastronomia teramana, ha costruito un’operazione di marketing straordinaria, con ore di diretta, in Italia e in Europa, dedicate sì alla corsa, ma anche alla bellezza dei nostri luoghi. Operazione riuscita.