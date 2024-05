CALCIO, ECCELLENZA ABRUZZO, LA SANTEGIDIESE RETROCEDE IN PROMOZIONE, TIFOSI DELUSI



Il Pontevomano vince in rimonta la finale playout per 2-1 e condanna la Santegidiese alla retrocessione in Promozione dopo due anni di militanza nel massimo campionato dilettantistico abruzzese. Il comunale di Castelnuovo Vomano si è mostrato gremito di tifosi per l'occasione.

La gara ha visto la Santegidiese partire subito con il piede sull'acceleratore, con i giallorossi costretti al successso per via della posizione in classifica sfavorevole rispetto agli avversari; vibratiani che passano infatti in vantaggio con la rete di D'Ercole alla mezz'ora ma vengono raggiunti prima dello scadere del primo tempo con la rete del pari giallonera dell'ex Di Eleuterio.

Match che nella ripresa ha visto il punto di svolta con l'espulsione del difensore ospite Messina per proteste che ha complicato ancor di più i piani della Sant, che affonda definitivamente con la rete di Antichi, che certificata la permanenza del Pontevomano in Eccellenza per il settimo anno consecutivo. Un pò di agitazione ben contenuta si è registrata alla fine dell'incontro tra i tifosi ma nulla da segnalare secondo quanto riferiscono le forze dell'ordine presenti sul campo.