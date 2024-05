VOLLEY / IL CAMPIONISSIMO ZAYTSEV AD ALBA PER IL KING & QUEEN BEACHVOLLEY

Il campionissimo Ivan Zaytsev sarà tra i partecipanti del King & Queen beach volley tour Serie A di Alba Adriatica. Gli organizzatori hanno comunicato il primo nome dei partecipanti con un atleta di caratura mondiale. Un curriculum nella pallavolo indoor impressionante per l’opposto 33enne della Lube nato a Spoleto. Con i club 17 stagioni in Serie A in Italia e 2 in Russia. 500 partite nei campionati italiani. ed oltre 5000 punti, 3 titoli italiani, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane, 1 Coppa Cev. Florido il bottino vinto con la Nazionale Italiana, oltre 200 presenze, 1 Giochi del Meditterraneo, due podi olimpici: bronzo a Londra 2012 e argento a Rio 2016, argento in Coppa del Mondo in Giappone nel 2015, due medaglie di bronzo in World League nel 2013 e 2014, agli Europei due argento, ed un bronzo, un bronzo alla Grand Champions Cup. Oltre a questi risultati Zaytsev si è tolto la soddisfazione di vincere il campionato Italiano di beach volley nel 2008 in coppia con Giorgio Domenghin. Un atleta di caratura mondiale che sicuramente cercherà di mettere in bacheca anche il King serie A di Alba Adriatica. La kermesse albense che rientra nel più ampio progetto del King & Queen beach volley tour, promosso da 25 anni dalla Asd King of the beach, è organizzato dalla Beach Sport, oramai leader sulla costa dei parchi per la promozione dello sport e del turismo con eventi importanti, con il patrocinio del comune di Alba Adriatica e della Regione Abruzzo. Oltre ad Ivan Zaytsev gli organizzatori hanno in serbo altri ed altre big della pallavolo italiana. La location del torneo King & Queen beach volley tour Serie A sarà la spiaggia libera di fianco allo stabilimento balneare Al Faro ed il 20/21/22 giugno le tribune della beach arena saranno sold out con questi presupposti. Nei prossimi giorni verranno comunicati i nomi di altri atleti partecipanti che si contenderanno il titolo con Ivan Zaytsev. Ma se il buongiorno si vede dal mattino ad Alba Adriatica arriveranno altri top players della pallavolo italiana.