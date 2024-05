Formula 1: cinque modi per alimentare la passione per le ruote tra una gara e l'altra

Senza dubbio, il calendario di F1 ha un numero di eventi sportivi tale da garantire intrattenimento per gran parte dell'anno, da Abu Dhabi al chiacchieratissimo supe-evento a Las Vegas . A volte, però, abbiamo bisogno della nostra dose anche quando non è in corso una gara.

Dopo tutto, si tratta di uno degli sport più amati del mondo e ci sono tanti modi di sperimentare l'adrenalina dei motori e dell'alta velocità.

Il mondo dell'intrattenimento, infatti, ci offre una vasta gamma di opzioni correlate al mondo della F1. Continua a leggere per scoprire cinque dei migliori modi per farlo nel 2024.

Guardare la serie Netflix Formula 1: Drive to Survive

La serie Netflix Formula 1: Drive to Survive ci offre uno sguardo nel mondo delle gare di Formula 1 dalla prospettiva di grandi piloti, responsabili dei team e altri membri dello staff di F1.

Sin dal primo momento si ha accesso allo spettacolo dietro le quinte, per seguire gli alti e bassi emotivi del circuito.

Uno dei punti di forza di questo programma è il ritratto di alcuni personaggi particolari di questo sport, dal formidabile Toto Wolff a meno favoriti come Guenther Steiner.

Rafforzata da una narrazione degli eventi data in mano a esperti, la serie ci fa addentrare in dinamiche di squadra e ambizioni individuali: in men che non si dica, ti trascina in una storia ricca di colpi di scena.

La serie si distacca finalmente dai ritratti stereotipati di questo sport, spesso focalizzati sulla mascolinità tossica e su una mentalità legato alla vittoria a tutti i costi. Vengono mostrati, invece, spirito di squadra, momenti di tenerezza e qualche occasionale meschinità.

Vale la pena andare a cercare questa docuserie, finché è ancora disponibile. Ottimo rinforzo durante le crisi d'astinenza da gare!

Cercare giochi online a tema F1

Chi gioca non ha che l'imbarazzo della scelta online. Tutto ciò che prima era accessibile solo tramite console, oggi è disponibile online dal browser: in definitiva, abbiamo centinaia di giochi sulla Formula 1 a disposizione.

C'è poi chi cerca qualcosa di diverso dai soliti videogiochi, magari con quel brio in più dato dall'azzardo. In questo caso, bisogna cercare slot a tema, come ad esempio Speed Heroes.

Sono stati fatti così tanti progressi nella grafica che molti di questi giochi sono paragonabili ai videogiochi. In più, in molti siti è possibile provarli in maniera totalmente gratuita, senza rischiare un centesimo.



Provare il sim racing

Il sim racing è la nuova frontiera del gioco immersivo: ti permette di vivere l'adrenalina dei circuiti dal comfort di casa tua.

Possibile grazie ai rapidi avanzamenti della tecnologia, il sim racing ha raggiunto un livello di realismo impensabile appena dieci anni fa. Con l'ausilio di una sedia apposita e di un paio di cuffie, l'esperienza è molto più immersiva che con un semplice videogioco.

Bisogna però mettere in conto che c'è un investimento da fare. Spesso gli appassionati di sim racing arrivano a spendere diverse centinaia di dollari per acquistare tutto l'equipaggiamento, ma per i tifosi di F1 ciò che si ottiene in cambio è impagabile. I simulatori sono dotati di volante e pedali ad alta tecnologia, nonché di visore VR per assicurare realismo extra.

Giochi di F1 famosi, come F1 2024 e iRacing, offrono una grafica stupenda, simulazioni di percorso precise e condizioni meteo cangianti, in modo da poter avere davvero la sensazione di guidare un'auto di Formula 1 su un circuito famoso.



La modalità multiplayer online, inoltre, permette di sfidare gli amici o unirsi a leghe preesistenti, in modo da potersi sentire parte di una community di gente accomunata dalla passione per questo sport.



Andare a un Fan Festival

I Fan Festival di Formula sono eventi celebrativi che portano i tifosi più vicino all'azione.

Questi festival vengono organizzati in tutto il mondo durante tutto il calendario di F1 e offrono molte attività, per varie fasce di età: musica dal vivo, mostre, simulazioni, sessioni di autografi.

Per stare al passo con questi eventi, tieni d'occhio il sito ufficiale (potresti anche iscriverti alla newsletter) e i vari canali social. In questo modo potrai pianificare con calma il tuo viaggio verso la città più vicina in cui si tiene un evento.

Visitare musei e mostre dedicate alla F1

La F1 ha una ricca storia e si è evoluta molto nel corso degli anni. È possibile ripercorrere questi cambiamenti visitando un museo di Formula 1, dove si troveranno auto da corsa, fotografie d'epoca e oggetti appartenuti ai piloti.

Molte grandi città ospitano mostre correlate alla Formula 1; tali mostre vengono facilmente mostrate nella lista di cose da fare in un determinato luogo, anche semplicemente cercandolo su Google.

Se per ora non puoi o non vuoi viaggiare, una bella alternativa sono gli archivi online e i documentari (molti dei quali anche gratuiti) per esplorare i momenti clou della storia della F1, dalle gare classiche alle innovazioni rivoluzionarie.

Collezionare oggetti relativi alla F1, poi, come modelli in scala di auto, manifesti vintage e programmi delle gare, non sarà la stessa cosa dell'esperienza reale dal vivo, ma permette di ingannare il tempo che intercorre tra una gara e l'altra costruendosi un “altarino” del proprio sport preferito.