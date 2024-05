FOTO/ GRANDE FESTA DEL GRUPPO ULTRA PINETESE AD UN ANNO DALLA SUA RINASCITA

Dalle ceneri degli Hooligans Pineto 1989 rinasce (con non poche difficoltà)la “Vecchia Guardia”, che insieme al gruppo “Settore Laterale”, venerdì scorso hanno festeggiato presso la Locanda D’Annunzio il primo anno di attività in un clima goliardico con tanto di cori, torce, fumogeni, fuochi d artificio e ringraziamenti Il rinato gruppo ultras del Pineto calcio, che si affianca a quello dei “Pinetesi”, ha stravolto la coreografia dello stadio con striscioni, bandiere e bellissime coreografie. Tutti sono stati indispensabili, da Gianni Balducci (ideatore delle coreografie), Maurizio Pomante, Valerio Della Poeta, Carmine Calandra, Giuseppe Della Poeta, Romeo Sacchini, Simone Collevecchio e Carmine Mollo del Settore laterale (idee mai banali e cori). Non possiamo poi mancare di menzionare Luca Romanelli e Stefano Assogna (per l’organizzazione trasferte ed eventi), Andrea Testa, Alessandro D’Alfonso, Lorenzo Balducci, Tito Marucci, Giacinto Di Gregorio, Roberto Adorante,Andrea di Michele (i cosiddetti motivatori) agli immancabili child fans che sono il futuro. Tutti gli iscritti, ben oltre 80, hanno dato un contributo importante. “Si è fatto tanto in quest’anno” rimarca Valerio Della Poeta uno dei fondatori del rinato gruppo, che, pur se diffidato, ha seguito sempre in prima linea, con sofferenza, ma con estrema correttezza tutto il campionato da fuori “oltre ad avere una sede al Bar Camplese,si sono realizzate sciarpe, cappelli, magliette, bandiere e striscioni. Abbiamo allestito bellissime coreografie in casa e in trasferta. Pineto e il Pineto calcio aveva bisogno di questa realtà passionale, stimata e rispettata in tutta Italia. Insieme al gruppo Pinetesi formiamo il cuore pulsante del tifo pinetese. Questo è solo l’inizio,con la speranza che sempre più tifosi si uniscano”. A questo punto va fatta un’importante menzione per due ragazzi, Fabio e Gianluca, che oggi non ci sono più, strappati alla vita troppo presto e velocemente, ma che erano il cuore dell’antico gruppo ultras biancazzurro. Non manca partita o evento che i loro amici innalzano in cielo il bandierone con loro due uniti a brindare per Pineto e per la squadra. “Nella nostra storia” scrive il gruppo Vecchia Guardia H.P. 1989 “non è mai esistita bandiera più bella e rappresentativa di questa. Da lassù sappiamo che ci proteggete sempre e siete con noi ogni istante. I vostri figli Marco e Francesco sono bravi, fortrti e fieri di voi. Siete e resterete un esempio per loro e per tutti noi. Fabio e Gianluca per sempre nei nostri cuori”.

Mauro Di Concetto