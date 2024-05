CALCIO / IL CASOLI ESONERA MISTER DI MARZIO E. CERCA UN NUOVO STAFF TECNICO

La SSD CASOLI 1966, neo promossa in Promozione,ha comunicato ad Alfredo Di Marzio, allenatore nella stagione 2023/2024, di non voler proseguire nel rapporto di collaborazione per la stagione futura.

“L’occasione – dichiara il Presidente, Germano Martemucci (nella foto) – mi è gradita per ringraziare Alfredo Di Marzio, lo staff tecnico e i calciatori. Voglio ringraziare, altresì, tutti i nostri sponsor e dirigenti, che rappresentano il vero punto fermo della nostra storica società. Intendo, inoltre, ribadire – prosegue il Presidente – quanto la vittoria del campionato sia frutto, principalmente, dei grandi sforzi compiuti dalla società, che ha messo a disposizione dello staff tecnico un organico a dir poco straordinario per la Prima categoria”.

L’SSD Casoli 1966 comunica che,nei prossimi giorni,avvierà le trattative per la contrattualizzazione del nuovo Staff tecnico e dei calciatori, sulla base di scelte adeguate e sostenibili, al fine di preservare la matricola societaria più antica d’Abruzzo (1966), il Casoli appunto.

Quest’anno – conclude Germano Martemucci - volevamo vincere ed abbiamo vinto, allestendo una rosa di ben altra categoria. L’obiettivo calcistico del prossimo anno sarà il mantenimento della categoria, costruito attraverso una gestione oculata e razionale delle risorse disponibili.