CALCIO / DI MARZIO: “NON ACCETTO CHE MI SI DEFINISCA ESONERATO DAL CASOLI”

“Mi preme puntualizzare quanto apparso sulla stampa all'indomani della vittoria del campionato”. A prendere la parola è Altredo Di Marzio, ex allenatore del neo promosso Casoli, dopo le due notte della società sulla fine del rapporto. “Avrei infatti voluto evitare dissidi ed equivoci circa la mia permanenza a Casoli. In estate mi era stato affidato il compito di provare a vincere il campionato è cosi è stato. Dopo la vittoria nello spareggio, la società nella persona del DG Gianni Di Giacomantonio mi ha offerto la riconferma per il prossimo campionato, ma non ci siamo trovati sugli obiettivi e quindi ci siamo lasciati alla scadenza naturale del mio mandato, un campionato va in archivio e un altro ne inizierà con buona pace di tutti.

È sulla forma e non sulla sostanza, che Di Marzio pone particolarmente l’accento: “L'utilizzo dell'espressione "esonero" rimane un mistero per me, per lo staff tecnico e per i giocatori già a conoscenza di quanto sopra detto - conclude - nel ringraziare quanti hanno avuto una parte attiva al mio fianco, auguro una buona estate a tutti”.