CALCIO/ IL VARANO RICORRE CONTRO L'ENNESIMA PARTITA CONDITA DI TORTI ARBITRALI

“La società ASD Varano Calcio, dinanzi all’ennesima partita condita di torti e disattenzioni arbitrali, chiede rispetto.



Non cerchiamo attenuanti, ognuno di noi si prende ogni singola responsabilità, la società, lo staff ed i giocatori, però adesso basta.

Purtroppo abbiamo riscontrato nel nostro percorso troppe anomalie, sebbene la nostra società è stata sempre propositiva ad ogni tipo di dialogo ( eravamo una delle pochissime presenti alla riunione organizzata a Pineto per favorire un dialogo costruttivo con la classe arbitrale).

Da rimarcare nelle ultime due gare terne arbitrali totalmente inadeguate all’importanza dei match. Nella nostra ultima partita della stagione (Favale-Varano del 19/05/2024), abbiamo constatato purtroppo l’ennesimo grave errore, allorquando un nostro giocatore (al minuto 90) nell’intento di realizzare di testa un gol che avrebbe potuto valere la tanto agognata salvezza, veniva travolto dal portiere avversario riportando la frattura scomposta del setto nasale (refertata successivamente all’Ospedale Mazzini di Teramo). A dire del direttore di gara non c’era stato alcun contatto (nel frattempo il nostro giocatore perdeva vistosamente sangue e rimaneva a terra non riuscendo ad alzarsi) e lasciava riprendere il gioco con un calcio d’angolo senza interagire minimamente con i propri assistenti, nonostante i molteplici solleciti da parte dei nostri giocatori (tre dei quali venivano espulsi).



Vedere svanire un anno intero di sacrifici non solo per proprie colpe ma per errori di “signori” che dovrebbero tutelare il corretto svolgimento tecnico di una partita di calcio fa male.

Sicuramente ci faremo valere nelle sedi opportune portando a supporto materiale video.”