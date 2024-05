CALCIO/ IL NOTARESCO PRONTO A PARTIRE PER LA PROSSIMA STAGIONE, DI BATTISTA COINVOLGE ALTRI IMPRENDITORI

Il Notaresco Calcio comunica che il Presidente Luigi Di Battista si è riunito col suo staff dirigenziale per indicare le linee programmatiche dal punto di vista tecnico e organizzativo in vista della nuova stagione. Dopo i buoni risultati della stagione appena terminata, culminati con la vittoria della Coppa Disciplina di serie D, l’obiettivo minimo sarà quello di dare continuità, puntando alla salvezza anticipata e proseguendo nel contempo a valorizzare i giovani.

Il Presidente Luigi Di Battista, non trascura la parte gestionale, e in questi giorni sta avendo diversi incontri per coinvolgere nuove forze imprenditoriali da affiancare agli storici sostenitori del Notaresco. Inoltre, non appena saranno riaperti i termini per poterlo fare, si provvederà al cambio di denominazione della squadranell’ottica di essere sempre più rappresentativi del territorio.

In settimana verrà definito lo staff tecnico a cui sarà affidata la conduzione della squadra, così da costruire per tempo una compagine che possa raggiungere gli obiettivi prefissati, e nel frattempo si continueranno a svolgere degli stage per visionare nuovi giovani da inserire nella Juniores e in prima squadra, e per questo si ringraziano le società che stanno collaborando.