Serie A, rivoluzione Juventus: obiettivi calciomercato

Dopo il trionfo in Coppa Italia ed aver centrato la qualificazione alla futura edizione di Champions League, la Juventus è già al lavoro in vista della prossima stagione. Giuntoli è pronto ad investire sul mercato per migliorare tutti i reparti, in modo da far tornare i bianconeri competitivi in Italia ed Europa. Indubbiamente il successo nella coppa nazionale, trofeo vinto dopo 3 anni senza titoli, ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi della Madama. Nella finale contro l’Atalanta, la Juve partiva dietro nei pronostici delle scommesse sul calcio, la Dea appariva molto più in condizione per la conquista della coppa nazionale. I ragazzi di Allegri hanno però dimostrato solidità in difesa, sfruttando l’occasione in apertura con Vlahovic. Terminati i festeggiamenti, è tempo già di programmare la nuova stagione ed allargare la rosa, in attesa di conoscere il nome del tecnico della Juventus.

La retroguardia bianconera

Tra i pali ancora una volta ci sarà Szczesny, protagonista nel corso dell’anno di diverse parate decisive. Probabile l’addio di Perin, al suo posto dovrebbe arrivare Di Gregorio. In uscita Alex Sandro e Djalo. Confermato Bremer, sebbene molto richiesto in Premier League. Resteranno Danilo, Gatti e Rugani. Tra gli obiettivi di mercato, Calafiori del Bologna e Lacroix del Wolfsburg. Tra gli esterni bassi, conferme per Cambiaso e Weah, in dubbio la permanenza di De Sciglio.

Il nuovo centrocampo della Juventus

Giuntoli per prima cosa dovrà trovare un accordo con Rabiot, il cui contratto scade a giugno. Probabile che sia Miretti sia McKennie verranno dirottati in prestito. In uscita anche Nicolussi Caviglia ed Alcaraz, entrambi non hanno convinto lo staff bianconero. Confermati invece Locatelli e Fagioli. Tra gli obiettivi della mediana Koopmeiners dell'Atalanta, anche se per l’olandese servirà un esborso notevole per portarlo alla Continassa, il prezzo del suo cartellino oscilla intorno ai 60 milioni.

Il nuovo attacco della Vecchia Signora

È risaputo che la Juventus crede molto in Yildiz ed in Dusan Vlahovic. Piace Joshua Zirkzee del Bologna. Tra gli altri obiettivi, l’attaccante Boniface del Bayer Leverkusen e Retegui del Genoa. Il polacco Milik dovrebbe restare come riserva mentre per Kaio Jorge e Kean, sicuro l’addio nel corso della prossima estate. Infine gli esterni alti, con il solo Chiesa confermato mentre sono in uscita Iling Jr, Kostic e Soulé. Gudmundsson del Genoa e Laurienté del Sassuolo seguiti con interesse da Giuntoli.