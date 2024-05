STADIO BONOLIS / IACHINI : “DAL COMUNE TANTE CHIACCHIERE E POCHI FATTI…” E OGGI L’ARBITRATO FA UN PASSO AVANTI

Nella vicenda dello stadio Bonolis, quella di oggi doveva essere una giornata importante. Perché oggi scade il termine per la presentazione delle repliche alle memorie dell’arbitrato, cioè delle posizioni delle due parti, prima di andare verso l’udienza arbitrale. Ma “doveva” essere importante perché ad oggi, anzi: prima di oggi il Comune doveva trovare un accordo risolutivo, per una transazione che evitasse l’arbitrato.

Tanto che c’era stato anche chi, su qualche testata locale, si era lanciato in sperticate lodi del Primo Cittadino, annunciando l’ormai raggiunto accordo.

E poi?

“E poi… niente, a chiacchiere sembra sempre tutto risolto, ma nei fatti non succede nulla..”.

Parole di Franco Iachini, l’attuale gestore dello Stadio, al quale abbiamo chiesto quale fosse lo stato dell’arte dell’accordo

“C’è stato un pranzo dodici giorni fa, nel quale io e il Sindaco abbiamo valutato una serie di soluzioni e raggiunto un’ipotesi di massima sulla transazione possibile…”

E poi?

“…poi una settimana fa, abbiamo sentito i dirigenti del Comune, offrendoci anche di preparare noi l’atto da firmare, per anticipare i tempi … ma hanno risposto che l’avrebbero preparato loro…”

E invece?

“…e invece niente, non abbiamo più avuto contatti con nessuno, mi risulta che niente si sia mosso e che non si siano fatti passi in avanti…”

Chissà, magari il Sindaco vuole aspettare l’esito elettorale, come per il rimpasto…

“Non so cosa voglia aspettare, so quello che non posso e non voglio aspettare io, abbiamo scadenze e impegni che pretendono una soluzione, in un caso o nell’altro… e poi l’arbitrato va comunque avanti in mancanza di un accordo”

Il Sindaco risponderà di certo che i tempi della politica, non sono quelli dell’imprenditoria

“Ma non sono neanche quelli dello sport, perché il Città di Teramo ha bisogno di certezze, non di chiacchiere, e non potrà certo programmare la stagione sulle ipotesi o sulle chiacchiere…”

Quindi?

“Quindi, credo che sia meglio che comincino a preparare la fideiussione per lo stadio, necessaria per poi potersi iscrivere al campionato, perché se aspettano il Comune…”