CALCIO / CAMPITELLI PROSSIMO VICEPRESIDENTE DEL PESCARA?

Il Città di Teramo cerca soci, ma “perde”Campitelli. L’ex presidente, infatti, che molti davano sempre più vicino alla società biancorossa, a volte come interessato all’acquisto, a volte come socio dell’attuale presidente Filippo Di Antonio, avrebbe fatto una scelta diversa, andando a Pescara. Luciano Campitelli, infatti, starebbe per diventare vicepresidente con delega al marketing del Delfino, entrando nella società biancazzurra non come socio, ma come sponsor importante, anche perché la squadra è in vendita e gli assetti societari, con l’eventuale presenza dello stesso Campitelli, lo si definirà quando sarà stata individuata la cordata, interessata all’acquisto. Lo rivela il Messaggero oggi in edicola, ricordando anche come tutto si stia definendo in queste ore, vista anche la necessità di dare una forma al nuovo assetto sportivo della squadra, a cominciare dall’allenatore.