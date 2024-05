CALCIO/ MIRKO CUDINI E' IL NUOVO ALLENATORE DEL PINETO

Mirko Cudini, classe 1973, è il nuovo allenatore dei biancazzurri. Questa mattina il tecnico metterà la sua firma che lo legherà al Pineto per una stagione, con opzione per il secondo. Cudini ha rappresentato sempre il prototipo di tecnico a cui la società biancazzurra voleva affidarsi. Già in predicato di sedere sulla panchina del Pineto dall'esperienza dopo Notaresco, Cudini è da sempre vicino al club, è conosciuto, e la società gli ha riconosciuto il buon percorso realizzato in questi anni da allenatore. Originario di Sant'Elpidio a Mare, Cudini ha un passato importante nel calcio giocato ed anche in quello allenato. Nel mese di luglio, con il primo incontro in sede, il Pineto inizierà la preparazione per affrontare il suo secondo campionato di serie C.