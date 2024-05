TENNIS / UN TORNEO PER RICORDARE CARDISCIANI

Da ieri, domenica 26 maggio, e fino a domenica prossima 2 giugno, presso il Circolo Tennis Teramo “Costante Bernardini” è in programma un importante torneo giovanile di tennis, sia maschile che femminile, riservato alle categorie Under 12, Under 14 ed Under 16. L’organizzazione di questa importante manifestazione è stata fortemente voluta dal Consiglio Direttivo della nostra associazione, per poter onorare la memoria dell’indimenticato Presidente Francesco Cardisciani, scomparso prematuramente nello scorso mese di agosto, e da sempre oltre che innamorato del nostro sport, appassionato alla gesta dei giovani tennisti in erba.

Questo torneo, patrocinato anche dal Comitato Regionale della Federazione Tennis e Padel, di cui Francesco è stato per molti anni consigliere, inaugura la stagione agonistica dei tornei sui nostri campi outdoor in terra rossa e diventerà nei prossimi anni un appuntamento fisso del tennis giovanile per poter tener vivo in tutti gli appassionati di tennis il ricordo del nostro grande Presidente Francesco.