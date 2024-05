MEMORIAL LUCIANO PETRELLA, L'IMPORTANZA DELLO SCREENING NELLO SPORT E NELLA VITA

Lo Screening è Salute" è stato il titolo del convegno che apre le iniziative del 3/o Memorial Luciano Petrella, calendario di riflessione sulla salute e attività sportive, organizzato da Filippo Petrella e dall'associazione Teramo Sport&Co., in collaborazione tra gli altri con la Asl di Teramo, per ricordare una persona che è stata un punto di riferimento dello sport cittadino, lasciando un messaggio di vita in salute, attraverso lo sport.

Il tema del convegno: lo sport come prevenzione nella salute dell'individuo.

Ad aprire, spiegando come è fatto il corpo umano, è stato Siriano Cordoni, medico dell'Ascoli Calcio.

Il funzionamento dell'apparato cardiocircolatorio spiegati da Franco De Remigis, direttore Uoc di Cardiologia dell'Ospedale "Mazzini" di Teramo, il convegno ha puntato sulla prevenzione sia medica, sia umana, con attenzione al peso della mente nella gestione dello stress.

"Il valore del cuore in termini di emozioni" è stato il tema trattato da Claudio Mazzaufo, tecnico nazionale Fidal.

Alessandra Ferri, medico e assessore allo Sport Comune di Teramo ha parlato del "Supporto cittadino alla prevenzione delle malattie cardiache e della rete di defibrillatori in città".

Antonella Formisani capoufficio stampa della Asl di Teramo ha parlato delle campagne di screening della Asl e della qualità dei risultati. Claudio Costantinescu, ad Cerba Health Care Abruzzo ha trattato "la prevenzione, sia fisica, sia mentale attraverso il supporto degli integratori".

Mauro Meluso, direttore sportivo Napoli, Giuseppe Iachini, allenatore e Alfonso Pepe, il capitano del Teramo calcio sono intervenuti sulla propria esperienza di gestione dello stress per la salute fisica, nell'ambito dello sport agonistico. Il Memorial prosegue con un torneo di Calcio a 5 nel campetto del Cinema Smeraldo dal 12 al 23 giugno. Il 12 prevista una maratonina in memoria della ginnasta Marta Martielli, scomparsa a 15 anni per una grave malattia.