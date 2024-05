CALCIO / DI ANTONIO: “IL SINDACO MI HA PROMESSO CHE DAL PRIMO LUGLIO AVREMO A DISPOSIZIONE IL BONOLIS”

Il presidente del Città di Teramo, Filippo Di Antonio, si dice convinto che, dal 1 luglio, la sua squadra potrà utilizzare lo stadio Bonolis, per tutta l’attività. Lo ha detto oggi pomeriggio in conferenza stampa, riferendo delle assicurazioni avute dal Sindaco, nelle more di un accordo tra Comune e Soleia, la società che gestisce attualmente l’impianto, che tra mille rinvii e duemila ritardi, adesso sembra in procinto di essere definito, anche se lo sarà realmente solo dopo l’approvazione del Consiglio Comunale. Oltre al problema dello stadio, che una volta tornato al Comune dovrà andare a gara, per trovare un nuovo gestore (e la società parteciperà) la conferenza del presidente era stata organizzata anche per parlare della prossima stagione agonistica, per la quale è previsto un budget superiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo campionato, quindi si avvicinerà - dicono i bene informati - ai novecentomila euro. Per il resto, si lavora al potenziamento tecnico della squadra, e sul settore giovanile, nella speranza di allevare futuri campioni.