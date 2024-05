ACCORDO PER IL RILANCIO DEL CALCIO ATRIANO: FUSIONE CALCIO ATRI ED HATRIA CALCIO

Siamo insieme! Finalmente! La cittadina lo chiedeva a gran voce da parecchio tempo. Lo abbiamo fatto. Hatria Calcio 1957 e Asd Calcio Atri saranno insieme. Le due società si uniscono per volontà di tutti i soci delle due realtà e per la FORZA ed il CORAGGIO con le quali i Presidenti hanno voluto stringersi la mano e cancellare anni di dissapori. Un passaggio di fondamentale importanza, un segnale di pacificazione sociale, di unione, di condivisione, un cambiamento che speriamo possa essere un nuovo inizio in tutti i settori della vita civile atriana. Atri ha bisogno di serenità e condivisione. L’unione di queste due realtà non può prescindere dal ricordare come essa derivi da due precedenti importanti fusioni. Da una parte quella del Real Treciminiere con Hatria Calcio, avvenuta per volontà degli attuali Co-Presidenti Ranalli e Consorti che hanno dato vita all’AsdHatria Calcio 1957; dall’altra quella tra la United BDR, Virtus Hatria e Citta di Atri che hanno dato vita al Calcio Atri presieduta dal Presidente Alessandro Italiani.

La storia calcistica rossoverde fonda le sue basi sui sacrifici, sulla passione, sulla volontà di tantissimi concittadini che negli anni hanno guidato la società SP HATRIA; hanno creato un VALORE inestimabile. E’ un valore che va difeso e preservato. A tutti i Presidenti della storia dell’Hatria Calcio va detto grazie; grazie per averci lasciato questo valore. Da oggi proveremo ad accrescerlo con lo spirito del passato nella consapevolezza che saremo di passaggio e che dovremo trasmettere ai nostri figli e nipoti la passione e la volontà per questo sport e per la nostra Città.

Ci rivolgiamo con lo stesso spirito unitario alle altre realtà calcistiche cittadine affinchè vogliano condividere nelle forme che riterranno più opportune il percorso di UNITARIETA del calcio atriano.

Ai cittadini ed agli sportivi atriani chiediamo sostegno, sarete coinvolti, lasciatevi coinvolgere.L’associazione è aperta all’ingresso di nuovi soci per scrivere insieme una nuova pagina della nostra storia.

Abbiamo l’obiettivo di riportate il tifoso allo Stadio Comunale di Atri, Il Pavone; lo stadio storico, quello della nostra prima passione, quello in cui tutti gli atriani si riconoscono. Legami della storia ormai indissolubili che sono il BRAND del nostro calcio e dei nostri colori rossoverdi.

Abbiamo anche un sogno : riportare le famiglie allo stadio.

Nelle prossime ore vi sveleremo i dettagli tecnici della Nuova avventura. Con l’organigramma e la scelta del nuovo staff tecnico.

I Presidenti Il Presidente

ASD HATRIA CACIO 1957 ASD CALCIO ATRI