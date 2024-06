CALCIO / E' MATTIA EVANGELISTI IL NUOVO TECNICO DEL NOTARESCO



Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista comunica che la guida tecnica della prima squadra per il campionato di serie D 2024/25 è stata affidata a mister Mattia Evangelisti, già viceallenatore rossoblù nella passata stagione.

Mattia Evangelisti, classe 1991, ha un passato da calciatore professionista con Sambenedettese, Vicenza, Andria, Foligno, Alma Juventus Fano e Bellaria, per poi dover chiudere anzitempo la carriera a Giulianova e Cologna per via di alcuni infortuni; iniziata subito la carriera da allenatore, ha bruciato le tappe con la stessa ha avuto un’ascesa rapida, infatti dopo aver guidato l’under 15, la Juniores e la prima squadra del Cologna e gli Allievi del Giulianova, nel 2022 ha esordito come primo allenatore in Promozione col Real C. Guardia Vomano, poi l’anno scorso viceallenatore in serie D col Notaresco e quest’anno la promozione come guida tecnica nella massima serie interregionale.