AMAZZONE TERAMANA DOMINA AI CAMPIONATI REGIONALI DI SALTO OSTACOLI

Grande risultato per la teramana Maria Sofia Brizzi , la quale , ai campionati regionali salto ostacoli (categoria Junior 90) , è risultata prima in classifica durante tutto il week end della competizione, tenutasi presso il centro ippico Teaterno di Chieti. L’atleta, in binomio con Uranio di Villanova, e allenata da Dario e Andrea Montecchia del Team Horse, ha dimostrato grande talento nonostante le condizioni di tempo avverso. Inoltre , segnaliamo con grande soddisfazione ulteriori ottimi piazzamenti di altri atleti teramani.