CALCIO / GIULIANOVA VINCE AI RIGORI E VA IN FINALE PLAYOFF

È stata necessaria la lotteria dei calci di rigore, per consegnare al Giulianova il biglietto per la finale play off di Eccellenza. Dopo 90 minuti, chiusi sull 1 a 0 per il Terre di Castelli, e lo stesso risultato dopo i supplementari, i giallorossi se la sono dovuta giocare dal dischetto, riuscendo a conquistare il lasciapassare per continuare la rincorsa alla serie D, che adesso passa attraverso la finale col Terranuova Traiana