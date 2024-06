L'ATLETA GIULIESE NICOLA ROSSI PREMIATO IN COMUNE





Grande emozione, oggi, per il giuliese Nicola Rossi dell’ Italica Powerlifting, che è stato ricevuto dal sindaco Jwan Costantini e dal vice Sindaco Lidia Albani, per la consegna del riconoscimento, per meriti sportivi, da parte del comune Giulianova.

Dopo il terzo posto assoluto nel campionato "Open di panca piana gear" , il primo posto al trofeo Bertoletti gear, e il secondo posto raw nella Federazione Italiana Powerlifting (FIPL), oggi il Comune ha voluto consegnargli il riconoscimento istituzionale, a nome di tutta la cittadinanza.

«Ringrazio per questo riconoscimento il vice sindaco Albani e il sindaco Costantini da sempre vicini alle tematiche sportive e sociali», ha dichiarato subito dopo, emozionato, Nicola Rossi.

Era presente alla cerimonia, anche il fondatore della squadra Francesco Morese.