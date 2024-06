CALCIO/ MAURO SCHIAPPA E' IL NUOVO VICE PRESIDENTE DEL NOTARESCO

Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista comunica l’ingresso in società, con la carica di Vicepresidente, di Mauro Schiappa, imprenditore nel settore della distribuzione automatica di bevande e alimenti, che negli anni passati aveva già collaborato col Presidente Luigi Di Battista in più di un’occasione. Mauro Schiappa è stato per diversi anni dirigente del Teramo e per lui è un ritorno al Notaresco dove era già stato nella stagione 2019/2020.

Molto soddisfatto il Presidente Luigi Di Battista: “Mauro è un amico ed è un grande piacere averlo con me, con lui andremo a rafforzare ulteriormente la nostra già solida società. Vogliamo continuare a far bene e a migliorarci e Mauro è la persona giusta al nostro fianco per poterlo fare.”

Queste le prime dichiarazioni del neo Vicepresidente Mauro Schiappa: “Sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura accanto all’amico Presidente Luigi Di Battista col quale ho condiviso tanti anni di calcio a Notaresco e a Teramo. Sono bastati pochi minuti per trovare l’intesa, sono contento di poter dare una mano per far crescere ulteriormente il Notaresco che già l’anno scorso ha fatto una buona stagione; quest’anno il campionato sarà ancora più duro ed affascinante ma penso che lavorando bene potremo fare bella figura.”