CALCIO/ ECCO LO STAFF TECNICO DEL NOTARESCO

Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista comunica di aver delineato lo staff tecnico al completo della squadra per la prossima stagione.

Accanto a mister Mattia Evangelisti, ufficializzato da pochi giorni, nel ruolo di viceallenatore ci sarà l’esperto Stefano Furlan, nella scorsa stagione collaboratore presso la Bonolis Teramo e in precedenza nella sua lunga carriera da allenatore e da vice sulle panchine di Cagliese, Castel di Lama, Fermana, Teramo, Perugia, Taranto, Sambenedettese, Salernitana, Barletta, Torres, Rimini, Martina Franca e Ternana;queste le sue prime parole da viceallenatore rossoblù: “Sono molto entusiasta di questa nuova avventura e di far parte di questa sana società dove, a cominciare dal Presidente, si è fatta quest’importante scelta di affidarsi a uno dei più giovani allenatori in serie D. Sono contento di collaborare con Mattia e con tutto lo staff del Notaresco, penso che potremo fare un bel lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società che come nella passata stagione sono di cercare di raggiungere al più presto la salvezza per poi puntare al miglior risultato possibile. Dobbiamo far bene lavorando tutti i giorni cercando di far crescere i giovani, avere ragazzi motivati e con la voglia di emergere e mettersi in mostra per ambire a palcoscenici ancora più prestigiosi, missione per la quale la piazza di Notaresco è più che adatta.”

Confermati il preparatore atletico Luca Giovannucci e l’allenatore dei portieri Adamo De Sanctis, per i quali: “C’è soddisfazione e contentezza per la conferma, siamo stati bene a Notaresco e siamo felici di aver meritato la conferma della società, buona parte dello staff è la stessa della scorsa stagione e quindi siamo già ben amalgamati che è importante, daremo il meglio per il Notaresco.”

Novità infine per quanto riguarda il match analyst, ruolo per il quale è stato scelto Andrea Montini, nella scorsa stagione viceallenatore del Real C. Guardia Vomano che ha da poco ottenuto il patentino da Allenatore Uefa C risultando il migliore del suo corso: “Sono felicissimo di far parte di questo staff, ringrazio Mattia e tutta la società, daremo tutto per questa maglia e per la città. Per me è la prima volta in questa categoria però già misto adoperando per mettercela tutta e sono sicuro che il nostro lavoro sarà propedeutico alla squadra per ottenere i risultati prefissati.”