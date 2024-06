CALCIO / SARÀ ALFONSO AURELI L’ALLENATORE DEL CASOLI 1966

L’SSD Casoli 1966, società neo promossa in Promozione, annuncia di aver raggiunto l’accordo con Alfonso Aureli, per la guida tecnica, nella prossima stagione, della squadra.

Il neo-allenatore dei bianconeri atriani, pur di giovane età, ha giàuna lunga esperienza nel settore calcistico: marsicano di origine, è approdato a Teramo per giocare nelle giovanili biancorosse, per poi migrare in squadre di Eccellenza e Promozione. Nell’ultima stagione, ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda del Pontevomano, al fianco dell’esperto Rinaldo Cifaldi.

“Abbiamo optato per un allenatore giovane, ma preparato – dichiara il Direttore Sportivo Domenico Romano. Il profilo giusto per il contesto casolano, una società piccola, ma organizzata, il cui obiettivo è quello del mantenimento della categoria”.

“Sono contento per il mio approdo a Casoli – dichiara il neo allenatore bianconero, Alfonso Aureli. Sento di avere le motivazioni giuste, in un ambiente serio, affidabile e competente, in grado di allestire un organico di tutto rispetto”.

La società casolana comunica, altresì, di aver confermato alcuni dei protagonisti della scorsa stagione, tra i quali i difensori Andrea D’Anteo e Simone Forcellese, il centrocampista e jolly Luca Peppolone, l’attaccante Mattia Rachini e il portiere Michele Pistocchi.

Confermato, a livello di staff, l’esperto e valido preparatore dei portieri, Gianni Merletti, un professionista dentro e fuori dal campo.

“Chiaramente – conclude il DS, Domenico Romano – siamo in procinto di chiudere diverse, altre trattative, anche con calciatori di rilievo, per la difficile categoria che andremo ad affrontare. Ce la metteremo tutta, come lo scorso anno”.