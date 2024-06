CALCIO/ ECCO IL NUOVO ASSETTO SOCIETARIO DELL'ASD HATRIA CALCIO

Si rende noto il nuovo assetto societario della Asd HATRIA Calcio nata dalla fusione tra l’HatriaCalcio 1957 ed il Calcio Atri. Ricordiamo che la nuova società disputerà il campionato regionale di Promozione in accordo e collaborazione coordinata e continuativa con la società ASD ACADEMY ATRI scuola calcio e settore giovanile.

Abbiamo allargato la base societaria. Siamo ben 25 tra molti nuovi ingressi e soci delle due precedenti realtà.

L’entusiasmo che ci ha convolto non potrà che accrescere; siamo pronti ad allargare la base societaria a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo per la nostra comunità , per i nostri colori, per la nostra storia e per la passione che ci accomuna.

Organigramma

ASD HATRIA CALCIO

Presidenti

RanalliFabrizio – Consorti Carmine

Vice Presidenti

Della Sciucca Gianluca - Alessandro Italiani

Consiglio Direttivo : Ranalli Fabrizio , Consorti Carmine, Di Basilico Mirko, Pavone Giulio, Della Sciucca Gianluca, Italiani Alessandro ; Cantarini Maurizio, Pavone Giorgio, Di Francesco Carlo, De Luca Egidio, Forcella Gianni, Mazzoca Pino.

Assemblea Soci :

Consorti Carmine, Ranalli Fabrizio, Della Sciucca Gianluca, Mazzocca Pino, Sorricchio Angelo, Chiodi Adamo, Di Ridolfi Massimo, Carpegna Antonino, De Luca Egidio, Italiani Alessandro, Savini Vincenzo, Cantarini Maurizio, Di Basilico Mirko, Pavone Giorgio, D’AndreagiovanniMauro, Di Francesco Carlo, Italiani Mario, Pomponi Emanuele, Pavone Giulio, PagamonteGiuseppe, Zanni Giancaludio, Locati stefano, Tini Raffaele, D’isidoro Dario.