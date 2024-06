VIDEO/ LA DGA GROUP ENTRA NEL CAPITALE SOCIALE DELL'ASD PIANO DELLA LENTA

La DGA Group della Famiglia Di Eleuterio entra nel capitale sociale della ASD Piano della Lente. Da oggi l'azienda Di Eleuterio, già attiva in numerosi comparti quali la produzione di inerti e conglomerati bituminosi, la realizzazione di opere stradali ed acquedottistiche e nella distribuzione di gas e carburanti, investirà anche nel sostegno al movimento sportivo calcistico locale, si legge in una nota della società calcistica teramana.

I sentimenti di passione per il calcio e di vicinanza al territorio dei vertici della società hanno determinato la scelta aziendale, animata dalla volontà di sostenere i valori dello sport dilettantistico soprattutto fra i giovani. "Vogliamo ringraziare la società ASD Piano della Lente" conclude il Presidente del Gruppo DGA Armando Di Eleuterio "per l'avvio di questa collaborazione della quale siamo onorati e che, ne siamo certi, ci consentirà di raggiungere importanti traguardi sportivi, enfatizzando le migliori virtù del calcio dilettantistico costituite dal rispetto reciproco e dalla crescita personale dei praticanti", conclude la nota stampa.