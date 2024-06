PATTINAGGIO ARTISTICO / PIOGGIA DI MEDAGLIE PER L’APRUTINO TERAMO

Si sono concluse a MisanoAdriatico le competizioni del trofeo Filippini Dall’Acqua inetrnational, che hanno visto in gara le atlete dell’Associazione sportiva dilettantistica Aprutino Teramo.

Due medaglie di bronzo per Franchi Agnese e Di Felice Marzia, e una d’argento per Procacci Gabriella Noemiil bottino conquistato, oltre a ottime prestazioni in generale per tutte le atlete dell’Aprutino.

L’Associazione sportiva Aprutino Teramo continua la scia positiva di risultati, dopo aver concluso i campionati regionali FISR di specialità Solo Dance con grandi risultati.

Queste le vincitrici del campionato regionale:

Per la categotia esordienti inernazionale Di Egidio Irene

per la categoria nazionale esordienti, Forti Maria Vittoria

Per la categoria nazionale allievi, Di Felice Marzia

Per la categoria allievi divisione Piccioni Vittoria

Per la categoria nazionale cadetti Novelli Ilenia

Per la categoria nazionale junior Gramenzi Siria.

Medaglie d’argento per le atlete:

per la categoria nazionale allievi Pace Eleonora

per la categoria nazioanle cadetti Franchi Agnese

per la categoria nazionale junior Paponetti Gloria

per la categoria allievi divisione Ferrante Elisabetta

ed inoltre al terzo posto:

per la categoria allievi nazionale D’Antonio Veronica

per la categoria allievi divisione Roscioli Asia

per la categoria divisione a Esposito Giorgia.

Tutte queste atlete rappresenteranno la società Teramana ai campionati italiani FISR in programma nel mese di luglio a Piancavallo, Montebelluna e Ponte di Legno

Grande attesa in oltre per i prossimi campionati del mondo di Rimini dove L’atleta dell’Aprutino

Ambra Florimbi, unitamente al Precion Skate Bologna, tenterà la rincorsa alla medaglia d’oro sfuggita per pochi decimi nella stagione 2022 e 2023.