BEACH RUGBY / L'AQUILA VINCE PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO IL TORNEO UNDER 14 DI ALBA

Rispettato in pieno il detto non c’è due senza tre e per il terzo anno consecutivo Rugby Experience L’Aquila vince il torneo interregionale giovanile under 14 Alfarobeach. La manifestazione giovanile organizzata dalla Beach Sport in collaborazione con il comitato regionale Abruzzo della Federazione Italiana Rugby si è svolta nei due campi dello stabilimento balneare Al Faro ad Alba Adriatica. Gli aquilani hanno battuto in finale, davvero combattuta, il Pescara Rugby. Al terzo posto l’altra squadra della Rugby Experience che ha sconfitto San Benedetto. Rieti Rugby si classifica al quinto posto poi Paganica Rugby, Polisportiva Abruzzo e gli umbri della Ternana Rugby. La suggestiva cornice dei campi dello stabilimento balneare Al Faro si è riempita di genitori e curiosi della disciplina del beach rugby. La giornata è trascorsa nel segno della sportività e del fair play che ha avuto come obiettivo il divertimento dei giovani rugbisti. L’ottima riuscita dell’evento giovanile, 140 atleti partecipanti coinvolte 500 persone tra accompagnatori e familiari, è stato anche confermato dalle molte famiglie che hanno confermato il soggiorno anche per la giornata di sabato sfruttando la ricettività alberghiera albense. La coppia Zivelli – Colella (Beach Sport – Fir Abruzzo) ha centrato ancora una volta l’obiettivo.

“Sono orgoglioso di questa manifestazione - afferma il direttore tecnico della Fir Abruzzo, Antonio Colella, ho visto ragazzi che amano il rugby ed ho visto tantissima sportività. Giovani atleti che hanno il piacere di giocare. Nei due campi ho visto tanta qualità, abnegazione. E’ stata una bella giornata di sport dove abbiamo coinvolto molti genitori. I ragazzi del Rugby Experience che hanno vinto la prima edizione del torneo giovanile di Alba Adriatica sono vice campioni d’Italia sconfitti dalla Benetton Treviso. Posso annunciare che in autunno con i dirigenti della Beach Sport ci metteremo a lavoro per l’edizione 2025 dove porteremo a due giorni il torneo giovanile”. Come sempre piacevole e caciarona la premiazione ed il terzo tempo offerto dallo stabilimento Al Faro.