BASKET / SI FERMA A SETTE PUNTI DALLA A2 IL SOGNO DEL ROSETO, LIVORNO VINCE GARA 5

Si ferma a sette punti dalla serie A il sogno della Liofilchem Roseto. Nell’ultima e decisiva partita, infatti, la Akern Libertas Livorno si è imposta per 81 a 74, staccando, proprio sul parquet del Palamaggetti, il biglietto per la A2. Non è bastato il pubblico amico al Roseto, per aggiudicarsi gara 5 della finale playoff, gli amaranto toscani, arrivati con un seguito di 500 tifosi, hanno vinto la partita e spento le speranze rosetane, che sono state il giusto coronamento di un campionato bellissimo. La squadra di coach Gramenzi ha lottato fino all'ultimo canestro.