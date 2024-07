SUCCESSO AGLI ITALIANI DI MASTER PER LA TERAMO NUOTO

Successo per la Teramo Nuoto ai Campionati Italiani di Nuoto Master della Federazione Italiana Nuoto. Oltre tremila gli atleti presenti dal 25 al 30 giugno presso lo Stadio del nuoto di Riccione per onorare quest'ultimo appuntamento stagionale in vasca lunga.

Un nuovo titolo nazionale per Alessandro Fioralba che si laurea Campione Italiano M40 nella gara dei 50 rana con il tempo di 30".49. Una prestazione davvero eccellente, impreziosita dagli straordinari due argenti nei 100 e 200 rana, a pochissimi centesimi da una fantastica tripletta.

Fioralba raggiunge così le 8 medaglie nei Campionati italiani FIN e UISP solo in questa fantastica stagione 23/24 (5 ori e 3 argenti).



"Sono molto contento per Ale e per tutta la squadra" dichiara l'allenatore e dirigente Luca Primoli, "oltre alle tre medaglie, la Teramo Nuoto ha piazzato ben 4 atleti nei primi 10 posti, ovvero Marco Campitelli, Gianna Paolitto, Felipe Caporusso ed Elvira Scotucci. Non ci stancheremo mai di ripetere che il duro lavoro paga sempre, contro tutte le difficoltà del caso, non ultime quelle di una politica, locale e federale, troppo spesso distratta dalle sirene del vil denaro a discapito di professionalità e lungimiranza.

Ringraziamo -conclude- la piscina Comunale di Montorio, all'interno della quale si allenano le migliori realtà teramane giovanili e master (ricordiamo la storica medaglia ai campionati italiani giovanili 2024 di Ludovica Firmani), gestita dalla Virtus Buonconvento e dalla Virtus Swim Project, che evidentemente al vil denaro sanno contrapporre i veri valori dello sport".