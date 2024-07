ESCLUSIVA / SI GIOCHERANNO AL BONOLIS LE PARTITE CHE ASSEGNERANNO LO SCUDETTO DELLA SERIE A LIBICA

E’ partito questa mattina dall’aeroporto Benina di Bengasi, nella Libia orientale, il volo charter della compagnia aerea egiziana Sky Vision con a bordo tre club della Prima lega di calcio della Libia, Al Ahly Bengasi, Al Nasr e Al Hilal, tutti dell’est del Paese, che dovrebbero partecipare al torneo Six-Coronation, la competizione finale tra i principali sei club per assegnare – in Italia – lo “Scudetto” della Libia. Lo riferisce il ministero dello Sport del Governo di unità nazionale libico (Gun). L’Airbus 320 arriverà all’aeroporto internazionale del Cairo, in Egitto, per poi volare a Roma. Le partite della massima serie calcistica libica, secondo quando riferisce il quotidiano “Al Wasat”, si giocheranno invece in altri stadi, tra i quali il Bonolis, che dovrebbe ospitare anche la finale, qualora si dovesse arrivare allo spareggio. Le altre squadre tre squadre libiche che disputeranno il torneo a sei sono Al Madina, Asswehly e Al Ahly di Tripoli. Il campionato libico, articolato in cinque turni con girone all’italiana, dovrebbe iniziare il 4 luglio con le prime tre partite: Al Nasr di Bengasi contro Asswehly di Misurata, Al Hilal contro Al Ahly Bengasi e Al Madina contro Al Ahly Tripoli. Il secondo turno dovrebbe vedere il “derby della Tripolitania” con Al Ahly Tripoli contro i misuratini dell’Asswehly, Al Ahly Bengasi contro Al Nasr, e i bengasini di Al Hilal contro i tripolini di Al Madina. Il terzo round vedrà Al Ahly Bengasi contro Al Madina, Al Hilal contro Asswehly e Al Nasr contro Al Ahly Tripoli. Nel quarto turno, Al Ahly Tripoli incontrerà Al Hilal, Al Ahly Bengasi sfiderà Asswehly e Al Madina giocherà contro Al Nasr. Il quinto e ultimo round vedrà affrontarsi Al Ahly Tripoli e Al Ahly Bengasi, Al Nasr e Al Hilal, e Asswehly contro Al Madina. Le partite si svolgeranno in contemporanea ogni giornata, per un totale di 15 incontri. Vincerà chi otterrà più punti e le prime quattro classificate parteciperanno alle competizioni africane: il vincitore e il secondo classificato giocheranno la Champions League africana, mentre il terzo e il quarto posto consentiranno di prendere parte alla Confederation Cup africana. Si è in attesa di conoscere le partite che si giocheranno a Teramo e, sull’argomento, il gestore Franco Iachini non commenta e non smentisce, evidentemente in attesa delle note ufficiali, anche perché si tratta di una competizione che pretende le massime misure di sicurezza. Va rilevato, però, come la scelta del Bonolis sia l’ulteriore conferma della qualità del lavoro fatto sullo Stadio di Teramo. Ieri, il presidente della Federcalcio, Abdul Hakim al Shalmani, ha tenuto un incontro a Roma con i funzionari della Federcalcio italiana per discutere gli ultimi preparativi del torneo. Presente all’incontro anche il responsabile del Comitato arbitrale della Federcalcio italiana, l’ex arbitro internazionale Gianluca Rocchi. Secondo “Libya Sports Channel”, durante l’incontro sono stati discussi gli ultimi preparativi organizzativi per il torneo e gli stadi target per le partite e gli allenamenti. L’iniziativa che porta a ospitare le partite del campionato libico in Italia è frutto degli accordi siglati durante la visita del 7 maggio scorso a Tripoli della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel quadro del Piano Mattei. La presenza del ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nella delegazione italiana non è stata quindi un caso: tra i documenti firmati nel corso della missione, figura anche una dichiarazione di intenti tra il dipartimento per lo Sport, il dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dello Sport e il ministero della Gioventù del Governo di unità nazionale della Libia