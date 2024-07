PINETO CALCIO/ ARRIVA MISTER MIRKO CUDINI

Pineto Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Mirko Cudini. Il tecnico sarà legato al club biancazzurro fino al 30 giugno 2026. A mister Cudini va il benvenuto della società.

Cudini 51 anni il prossimo 1 settembre. E' la prima scelta del d.s. Marcello Di Giuseppe che ha puntato da subito sul tecnico marchigiano, originario di Sant’Elpidio a Mare. Accordo biennale.

Nelle ultime due stagioni Cudini ha allenato Andria e Foggia in C. In precedenza tre anni il Campobasso con cui ha centrato la promozione in C nel 2021. Altresì significativa (settimo posto) la stagione vissuta, in D, alla guida del San Nicolò Notaresco del Presidente Salvatore Di Giovanni (2018-19). Ha cominciato la carriera nella Sangiustese vincendo il campionato di Eccellenza (stagione 2016-17). In totale, tra San Nicolò Notaresco e Campobasso, 4 anni col d.s. Stefano De Angelis.

Cudini è stato un difensore di buon livello. In carriera 300 presenze in B, circa 40 in A. Esordio a Bologna con la maglia del Torino (28 agosto 1999) allenatore il compianto Emiliano Mondonico. Grandi soddisfazioni a Salerno con Delio Rossi (promozione in A nel 1998), soprattutto nell’Ascoli di Marco Giampaolo (promozione in A nel 2005) e 36 presenze nel massimo campionato con un gol, l’unico realizzato in A, contro il Milan di Ancelotti al “Del Duca” il 28 agosto 2005. Partita terminata 1-1 grazie al pareggio di Shevchenko.