A SANT'EGIDIO INIZIA LA FESTA PER I 35 ANNI DELLA SANT'89

Tutto pronto a S. Egidio, per festeggiare i 35 anni di attività della mitica Sant’89.

Tutto è cominciato nel lontano 1 luglio 1989: un gruppo di amici che giocavano nei campionati di calcio delle località vicine si trovarono e decisero di allestire una squadra di calcio, l’A.C. S. Egidio 89. La società attuale, presieduta da Mauro Bellucci e dal suo vice Giovanni Sciamanna, ha pensato bene di organizzare una grande festa per celebrare questo importante e prestigioso traguardo.

L’appuntamento realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Sant'Egidio, e con il patrocinio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, e il supporto della Croce Bianca, Protezione civile, Anffas Grottamare, Associazione Fuori Posto, Agave e la Top87, è dal 5 all'11 luglio, presso la zona Impianti Sportivi di Sant’Egidio,

La manifestazione ha lo scopo di festeggiare, insieme alla cittadinanza, ai tifosi e ai sostenitori i 35 anni di attività di questa realtà sportiva santegidiese, la più longeva della città.

“Ci saranno stand enogastronomici; musica dal vivo, animazione e giochi per bambini, momenti sportivi quali incontro di calcio Legend biancogranata Vs Sant’89 e il torneo di calcetto a 5 tra squadre allestite da ciascuna frazione”, ha affermato il presidente Bellucci nel corso della conferenza stampa di presentazione alla quale hanno preso parte il presidente della Pro Loco Armando Giovannini, il sindaco Annunzio Amatucci, il consigliere regionale Emiliano Di Matteo e Giuseppe De Berardinis della Top87.

“Ad arricchire la proposta delle iniziative ci hanno pensato i ricordi, fresco di stampa, una raccolta di pensieri, emozioni e immagini per ricordare il tempo trascorso con gli amici, con i tifosi e sostenitori”.

Non poteva mancare l’inno ufficiale che è stato composto dal M° Angelo Carestia, divenuto colonna sonora del filmato che racchiude i principi fondanti della società.

Il presidente Bellucci infine ha espresso un ringraziamento a tutti i dirigenti per l'esemplare impegno profuso ed ha presentato il nuovo allenatore nella persona di Alan Giardini. Ha ricordato inoltre la promessa fatta dal suo vice Sciamanna che l'anno passato aveva dichiarato che la società si sarebbe impegnata a festeggiare l'ambito traguardo.