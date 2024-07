CALCIO / E' ANDREA LOLIVA IL NUOVO PORTIERE DEL NOTARESCO

Il Presidente del Notaresco Luigi Di Battista comunica l’ingaggio del portiere Andrea Loliva.

Andrea Loliva, classe 2000, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Latina ha disputato tre campionati di serie D col Gravina per poi giocare 4 stagioni in serie C di cui una con l’Arezzo e tre col

Taranto.

Queste le sue prime impressioni: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura col Notaresco, cercheremo di fare un buon campionato e raggiungere tutti gli obiettivi che siamo prefissati.”

Soddisfatto il Presidente Luigi Di Battista: “Loliva è un portiere di grande livello e di esperienza nonostante la giovane età, ha disputato quattro stagioni in serie C e sono sicuro che potrà essere un elemento di valore per il nostro reparto arretrato.”