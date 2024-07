CALCIO / ECCO IL CALENDARIO DELLE PARTITE LIBICHE CHE SI GIOCHERANNO AL BONOLIS

Deciso il calendario delle partite delle finali del campionato libico, che si giocheranno al Bonolis. Il ministero ha diffuso orari e tempistiche della Final Six del massimo campionato della Libia. Si gioca a Teramo, L’Aquila e Caserta, ma la finale, in caso di spareggio, si giocherà al Bonolis. Per il terzo anno di fila, la fase cruciale del torneo del Paese africano si giocherà così all'estero: dopo due edizioni andate in scena in Tunisia, stavolta è il turno dell'Italia. A scegliere Teramo, per le caratteristiche del Bonolis, è stata l’organizzazione internazionale che gestirà l’evento, con gli intuibili connotati di sicurezza che la cosa comporta. A giocarsi lo scudetto saranno: Al Ahly Bengasi, Al Nasr e Al Hilal, tutti dell’est del Paese, insieme a: Al Madina, Asswehly e Al Ahly di Tripoli. Le partite si svolgeranno in contemporanea ogni giornata, per un totale di 15 incontri. Vincerà chi otterrà più punti e le prime quattro classificate parteciperanno alle competizioni africane: il vincitore e il secondo classificato giocheranno la Champions League africana, mentre il terzo e il quarto posto consentiranno di prendere parte alla Confederation Cup africana.