PINETO CALCIO/ IN SQUADRA ARRIVA FERDINANDO DEL SOLE

Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo su base pluriennale il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ferdinando Del Sole.

Attaccante, nato a Napoli nel 1998, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Pescara per poi approdare alla Juventus.

Vanta 30 presenze in B con Pescara e Juve Stabia, 119 presenze in serie C e Coppa Italia con le maglie di Juventus, Ancona, Latina e Potenza.

“Ho accettato subito Pineto perché conosco la serietà e la programmazione di questa società che ha un grande presidente e un direttore sportivo che ha allestito e sta allestendo un’ottima squadra e so che potremo fare bene. Sicuramente il sistema di gioco di mister Cudini è confacente alle mie caratteristiche e sono convinto che posso fare veramente bene grazie ai suoi insegnamenti.

Fisicamente sto bene e spero di poter contribuire agli obiettivi del Pineto e fare qualcosa di importante perché ci sono tutti i presupposti.

Nel nostro girone ci sono diverse squadre importanti ma non posso fare un pronostico: è sempre il campo il vero giudice. Io provengo dal girone C che è molto duro, ma ho visto che il B è un girone molto tecnico.

Torno in Abruzzo con grande emozione perché è dove sono cresciuto come calciatore e come uomo”.