VIDEO/ COPPA ITALIA, DOMANI (ORE 20) IL PINETO TROVA AL PAVONE-MARIANI, IL PERUGIA

Il Pineto domani (ore 20) ospiterà al Pavone-Mariani per il secondo turno di Coppa Italia, il Perugia in odore di passare ad un gruppo italoargentino. C'è curiosità nel vedere se questa novità sul futuro della società porterà nuovo vigore ai biancorossi in attesa della firma definitiva che dovrebbe essere messa nero su bianco entro fine mese. Nel frattempo le due squadre hanno avuto modo di studiarsi, seppur nel cosiddetto calcio d'agosto, nell'allenamento congiunto di Cascia.