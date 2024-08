OLTRE 160 PILOTI SI SFIDERANNO IN VAL VIBRATA NEL MONDO DEL KART

Oltre 160 piloti, nelle tre categorie, impegnati della seconda prova del Campionato Europeo di Karting nella pista Val Vibrata a Sant'Egidio alla Vibrata. Quella che assegna il titolo nelle tre categorie: KZ, quella regina, KZ2 e KZ Master. Dopo 18 anni la rassegna continentale del kart torna nella rinnovata pista di Sant'Egidio e lo fa per celebrare un appuntamento importante: per il prestigio della competizione e per i numeri degli iscritti. La rassegna, in programma dal 29 agosto al 1 settembre, è stata presentata stamane, in conferenza stampa, dagli organizzatori, rappresentati da Daniela Spinozzi, che assieme alla famiglia gestisce il kartodromo di Sant'Egidio. "E' un appuntamento di assoluto livello", sottolinea Daniela Spinozzi, " e che premia anche tutto il lavoro dello staff che lavora da tempo a questo obiettivo e che segue quelli che sono stati i numeri totalizzati nel campionato italiano". L'europeo di kart prenderà il via giovedì 29 agosto con le prove libere, poi venerdì e sabato ci saranno le qualificazioni con domenica, 1 settembre, le finali per il titolo a partire dalle ore 12. L'ingresso sarà gratuito.

Ritorno per il territorio. Il sindaco, Annunzio Amatucci e il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, hanno focalizzato molto l'attenzione sullo sport come veicolo di promozione e conoscenza del territorio. "Sono attese tra le 700 e le 1000 presenze", ha sottolineato il sindaco Annunzio Amatucci, che nel ringraziare i fondatori del kartodromo e i vari gestori dell'impianto", ha evidenziato l'importanza di tale rassegna per la cittadina e per il territorio dell'intera vallata".

Aci. Alla conferenza erano presenti anche i referenti dell'Aci e delle varie divisioni sportive che hanno posto l'accento sulla centralità del kartodromo di Sant'Egidio, della sua centralità e della necessità di essere ulteriormente valorizzato per eventi di questa natura. Alla conferenza erano presenti il direttore dell'Aci Teramo, Donato Ciunci (in rappresentanza del presidente Carmine Cellinese), Massimo Golfetti, referente Aci Zona 3 e Francesco Goffredo, fiduciario Aci Regione Abruzzo. Presente anche uno degli sponsor dell'evento, Peppino De Berardinis della Top 87.

I numeri. Saranno 163 i piloti iscritti per la rassegna di Sant'Egidio 28 per la categoria regina, KZ; 98 per la KZ2 e 37 per la KZ Master. In corsa coloro che dopo la prima prova, quella in Spagna, inseguono in Abruzzo il titolo europeo con una lotta serrata in tutte e tre le categorie. Le finali domenica 1 settembre, con un gustoso antipasto, con la presenza di una delegazione della Quintana di Ascoli Piceno.