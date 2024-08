Il Notaresco verso la stagione 2024/2025: tutto quello che c’è da sapere sul campionato di Serie D

Con l’inizio della nuova stagione calcistica ormai alle porte, il calciomercato è in pieno fermento. Sono giorni di decisioni importanti per tutti i club, incluso il Notaresco, che si appresta ad affrontare la nuova campagna forte del supporto di tifosi e appassionati di scommesse calcio e con un organico parzialmente rinnovato. L'obiettivo è chiaro: puntare al miglior risultato possibile. Vediamo insieme quando comincia esattamente la Serie D e come si sta preparando il Notaresco in vista dell'inizio del campionato.

Struttura e partecipanti della Serie D

Stando a quanto svelato dal Consiglio Direttivo della LND, la Serie D 2024/2025 avrà ufficialmente inizio l’8 settembre e proseguirà fino a maggio 2025. Quest'anno il campionato vedrà la partecipazione di 168 squadre, suddivise in 9 gironi, 3 dei quali saranno composti da 20 formazioni, mentre i restanti 6 gruppi vedranno scontrarsi 18 squadre. Si tratterà di un'edizione davvero speciale, alla quale parteciperanno club provenienti da tutte le regioni d'Italia, con la sola eccezione della Valle d’Aosta. Nove le squadre che al termine del campionato accederanno direttamente alla Serie C, ovvero le prime qualificate di ogni girone. Una sfida importante per il Notaresco, ma non impossibile, che gli permetterebbe di scalare posizioni in classifica ed ottenere risultati significativi, sia per la società che per i suoi tifosi.

Il girone delle abruzzesi

Al Notaresco è toccato il girone F, lo stesso dello scorso anno. Il raggruppamento, oltre alla squadra guidata da mister Mattia Evangelisti, vedrà protagoniste altre 4 abruzzesi, vale a dire Avezzano, Chieti, L’Aquila e Teramo, che dovranno fare i conti con ben 9 marchigiane quali Ancona, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Civitanovese, Fermana, Forsempronese, Recanatese, Sambenedettese e Vigor Senigallia. Nello stesso girone anche le molisane Isernia e Termoli e le laziali Roma City e Sora.

A sostegno della squadra rossoblù, che dovrà affrontare una competizione intensa, fatta di storiche rivali e nuovi contendenti, la società ha recentemente lanciato la campagna abbonamenti 2024/2025, che ha ricevuto un riscontro molto positivo da parte della comunità locale, il cui calore sarà certamente fondamentale per supportare il club nel corso della stagione.

Ultimi movimenti di mercato, tra conferme e nuovi arrivi

Molto intenso anche il calciomercato estivo, che ha portato importanti novità in casa rossoblù. Tra gli acquisti di maggior rilievo spicca quello di Marzio Di Bartolo, centrocampista classe 2003, approdato da poco al Notaresco dopo aver militato nelle giovanili di Roma e Cosenza. Nel corso della passata stagione, Di Bartolo si è fatto notare per le sue grandi capacità di impostare il gioco, fattore che ha spinto il Presidente Di Battista a cercarlo per farlo diventare parte integrante della causa rossoblù.

Confermati anche altri giocatori chiave, tra cui Giulio Carozzo, attaccante classe 2004, arrivato circa un mese fa da Città di Sant’Agata, ma con un’ampia esperienza nelle giovanili di Lecce e Spal, anche lui fortemente voluto da Di Battista in quanto giovane promettente e di grande prospettiva.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Inutile dire che le aspettative per la stagione 2024/2025 sono alte, com'è giusto che sia. Nel corso dell’ultima campagna il Notaresco ha costruito una squadra competitiva, grazie anche all’impegno della società che ha lavorato bene sul mercato, assicurandosi giocatori di qualità. L’obiettivo primario sarà dunque quello di migliorare ulteriormente il proprio piazzamento, cercando di avvicinarsi quanto più possibile alla promozione in Serie C.

Sarà senz'altro una stagione ricca di sfide per i rossoblù, a cui però non mancheranno neppure le opportunità di dimostrare il loro valore come squadra. Il supporto della comunità, unito alla qualità dei giocatori e dello staff tecnico che agisce alle loro spalle, rappresenta un mix perfetto, essenziale per affrontare al meglio il campionato, ormai dietro l’angolo.