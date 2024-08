lunedì 2 settembre al via il raduno della Juniores, Under 19 a Varano. L'appuntamento è alle ore 17:00, presso il campo sportivo G.Malatesta, si terrà il raduno della formazione Juniores del Varano, in collaborazione con il Colleatterrato Calcio. Sono obbligatori il certificato medico ed il nullaosta. Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti numeri: 3385325002 oppure 3291546817