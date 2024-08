DOMANI AI PRATI DI TIVO SI CORRE IL "GRAN SASSO TRAIL", DIECI CHILOMETRI ALL'OMBRA DEL GIGANTE CHE DORME



Dopo il successo a primavera dell’Interamnia Run sulle strade cittadine di Teramo, va avanti a gonfie vele l’attività organizzativa della Pretuzi Runners Teramo. L’attesa maggiore è tutta riposta verso la quinta edizione del Gran Sasso Trail in programma domenica 1 settembre a Prati di Tivo, quarta prova del circuito Trail Cup dedicato alle manifestazioni podistiche outdoor e di montagna tra Abruzzo e Lazio, oltre a far parte del circuito Piceni&Pretuzi. A tutti gli atleti, il piacere di ritrovarsi in uno degli scenari più belli che la montagna abruzzese può offrire “all’ombra del gigante che dorme”. Senza dubbi, la fatica sarà ampiamente ripagata nel contatto con queste montagne (teatro di memorabili imprese sportive, tra cui il Giro d’Italia professionisti a maggio con il trionfo di Tadej Pogacar, vincitore finale della Corsa Rosa) dove si articola il percorso su strade sterrate e sentieri tra le Cascate del Rio Arno, Valle del Rio Arno, Pietracamela e il Sentiero Italia per fare ritorno a Prati di Tivo coprendo un tragitto di 10,2 chilometri e un dislivello positivo di 500 metri. Un tracciato leggermente rivisto in alcuni punti che sono diventati critici a causa del temporale nel periodo di Ferragosto. La quota di iscrizione è pari a 10 euro con versamento all'atto del ritiro del pettorale la mattina antecedente alla partenza (ritrovo in piazzale Amorocchi alle 9:00) e il pacco gara sarà costituito da un asciugamano da palestra e altri prodotti (assicurato solo ai primi 200 iscritti). Le premiazioni interessano i primi tre assoluti uomini e donne, oltre ai primi tre di ogni categoria. Numerose le richieste di adesione sin qui pervenute che rendono Prati di Tivo e questa manifestazione speciale e ricca di interesse sotto il profilo tecnico-sportivo grazie al supporto dell’amministrazione comunale di Pietracamela, della Pro loco di Pietracamela, dell’ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, unitamente agli sponsor Cascioli Group, Verclima (climatizzazione) e Assicurazioni Groupama (Luigi Di Battista).