VIDEO / LO SPORT SI PREPARA AL GIUBILEO COL PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLA TIBIA

Il Santuario della Madonna della Tibia, nel territorio della Crognaleto del Sindaco Orlando Persia, ha accolto oggi una giornata per vivere la dimensione comunitaria e spirituale dello sport, valorizzando al contempo le bellezze del territorio montano, nell’ambito degli eventi dell’Anno della preghiera 2024 in preparazione al Giubileo 2025 “Pellegrini di Speranza” indetto da Papa Francesco. L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio di pastorale sportiva della diocesi in preparazione del grande Giubileo dello sport (che si terrà a Roma il 14 e il 15 giugno 2025), ha avuto il suo apice alle 12 con la celebrazione del vescovo di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi, al quale ha fatto seguito una conviviale spaghettata per i partecipanti. Nell’occasione le Federazioni Sportive, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva sono state presenti con una propria delegazione. Ciascuna organizzazione ha potuto anche indicare la promozione di una attività da mettere in campo in loco o in avvicinamento al sito. Il Csi Teramo ha collaborato all’iniziativa con una cicloescursione ed una escursione con livello di difficoltà turistiche, che hanno preso il via da Crognaleto. L’Us Acli ha curato l’accoglienza attraverso la presenza della “banda dei picchiatelli”.

Gli eventi di preparazione al Giubileo continueranno il 7 settembre con l’incontro delle famiglie e dei nonni al Santuario Santa Rita di Atri, poi il 14 con l’incontro degli operatori del turismo al Santuario Scala Santa di Campli. L’ultima tappa di settembre sarà a Giulianova il 21 del mese, al Santuario Madonna dello Splendore, con un incontro dedicato ai malati, ai disabili, agli operatori sanitari e ai volontari. Le ultime due proposte per l’Anno della Preghiera, invece, si terranno il 16 ottobre, presso il Santuario Santa Maria del Mare a Giulianova, con la giornata dedicata alle scuole, le università e il mondo della comunicazione, e il 4 novembre a Teramo, nella Chiesa di San Domenico, con l’incontro che coinvolgerà gli operatori della giustizia e le forze dell’ordine.

ASCOLTA IL DISCORSO DEL SINDACO PERSIA