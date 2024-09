EDOARDO GIANCOLA, TERAMANO DOC, PARTECIPA A ROMA AL CAMPIONATO MONDIALE DEGLI SPORT ROTELLISTICI: DIVERSI I RICONOSCIMENTI OTTENUTI FINO AD ORA PER IL 21ENNE

Da oggi 6 settembre e fino al 22 settembre si svolgerà a Roma il mondiale dei mondiali degli sport rotellistici che porta in quattro regioni italiane 12 discipline per un unico grande evento che assegna 156 titoli. Dopo le passate edizioni che hanno visto protagoniste le città di Nanchino nel 2017, Barcellona nel 2019 e Buenos Aires nel 2022, i World Skate Games arrivano per la prima volta in Italia e promettono un evento senza precedenti: una manifestazione giovane, urban e sostenibile, che coinvolgerà milioni di appassionati, in particolare le giovani generazioni appassionate di Skateboarding, lo sport in assoluto più seguito sui social media.

L’edizione italiana dei WSG 2024 prevede la partecipazione di oltre 12.000 tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da 100 Paesi del mondo, e una partecipazione di decine di migliaia di fan da ogni parte del globo.

Un linguaggio universale, quello delle rotelle, che unisce in un unico evento atleti di 12 sport diversi: tra le discipline pronte a infiammare il pubblico, quelle più urban, nate tra le strade delle città, come lo Skateboarding, il Freestyle e lo Scootering, quelle più adrenaliniche e di velocità come Speed, Skatecross, Downhill e Slalom. Gli entusiasmanti sport di squadra, hockey pista, inline hockey e roller derby, fino all'amatissimo pattinaggio artistico che ha in Italia tra i più grandi campioni a livello mondiale della storia di questa disciplina. Tra gli atleti promettenti c'è anche un teramano doc. Si tratta di Edoardo Giancola anni 21, studia Scienze motorie al Foro Italico di Roma. Cresciuto nella società di Teramo GSD Aprutino e trasferito a Roma da 2 anni nella Società Sportiva "Pattinaggio Artistico Romano". Ha già fatto parte della Nazionale Italiana di Pattinaggio Artistico e nel 2019 ha vinto una medaglia d'oro agli Open de Dance gara Internazionale di Pattinaggio Artistico in Francia. Dopo due anni di pandemia ha ricominciato a tutti gli effetti a gareggiare e quest'anno è stato convocato dalla nazionale italiana e parteciperà con il gruppo "Roma Roller Team" e con il programma di gara.

"C'è ancora tempo per un'ultima gara" che racconta la storia degli sportivi, l’inizio di una passione, le difficoltà che si incontrano nel percorso e infine il raggiungimento di un sogno conquistato nonostante tutto. Una storia che parla di resilienza, determinazione e coraggio. La gara del gruppo Roma Roller Team di cui Edoardo fa parte sarà in gara il 20 settembre a Rimini città che ospita i mondiali di pattinaggio artistico a rotelle.